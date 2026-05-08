ಹಾವೇರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವರ್ತಕನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈತನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ
2023ರಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರ್ತಕ ನಾಗಪ್ಪ ಹಡಗಲಿ ಎಂಬವರ ಮೂಲಕ ರೈತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ 363 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ.
Published : May 8, 2026 at 2:57 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಗುಪ್ಪಾ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೀಲಗಳಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು. 2023ರಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ 363 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ದೂರದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಗುಪ್ಪಾದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಬಂದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ನಾನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ನವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ರೈತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವರ್ತಕ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ವರ್ತಕರು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೋ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆ ವರ್ತಕರ ಬಳಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹದೇವಪ್ಪರ ಪತ್ನಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬಡವರು. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲನಾದರೂ ನೀಡಿ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ವರ್ತಕರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟಿಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ದೂರುದಾರ ರೈತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹಡಗಲಿ ಎಂಬುವವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದೂ ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ತನಿಖೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
