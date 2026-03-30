ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುನಾರಂಭಿಸಿದ ಹಾವೇರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ!
ಹಾವೇರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾದ್ರಿ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 30, 2026 at 2:38 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಪಿಜಿ (ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ) ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹಾವೇರಿಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾದ್ರಿ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ತಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಗಣಿ, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸದಂತಹ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಡೈಜೆಸ್ಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಗಣಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅಡುಗೆಯ ಅಳಿದುಳಿದ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಒಣಎಲೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ 48 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಜನರಿಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕದ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.
ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿವರ: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 4 ಅಡಿ ಅಗಲ, ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 15 ಬುಟ್ಟಿ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯುವ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಅಳಿದುಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಹಾಕಿದರೇ ಸಾಕು. ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ 48 ದಿನಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಣಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಆವರಣ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ವೈರಾಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ, ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷ ಈ ಘಟಕ ಬರಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.
ಎಲ್ಪಿಜಿ (ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ) ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಾವು ಸಾಕಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಬಾವಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಕುವ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೇ ಸಾಕು, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಫಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಲ್ಲದೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಸಹ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ನಂತರ ಬರುವ ಸಗಣಿಯ ಸ್ಲರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇತ್ತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ:
- LPG ಬದಲಿಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಇದರಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
- ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕುಟುಂಬದ ಐದಾರು ಜನರಿಗೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಕಾಗಬಲ್ಲದು.
- ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಇದು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದು.
- ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷ ಈ ಘಟಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿದೆ.
