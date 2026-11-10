ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿಯಂದಲೇ ನಡೆದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಯಾವುದೇ ಅವಘಡವಾದರೂ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆದು ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರು ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
Published : November 10, 2026 at 9:02 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳೇ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರು ದನಬೆದರಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾವೇರಿಯ ದನಬೆದರಿಸುವ ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ, ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡವಾದರೂ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ದನ ಬೆದರಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೋರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ: ದನಬೆದರಿಸುವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಮೈತುಂಬಾ ಜೂಲ ಹಾಕಿ ಎತ್ತುಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಕೊಂಬಣಸು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೋರಿಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಚಟ್ಟು, ಮೈತುಂಬಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸರ, ಗೆಜ್ಜೆ ಗಂಟಿಗರ ಸರಗಳು, ಆಳೆತ್ತರದ ಬಲೂನ್ಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾವೇರಿ ಡಾನ್, ಹಾವೇರಿ ಕಿಂಗ್, ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ರಾಜಕುಮಾರ್, ಅಘೋರ, ಅನ್ನದಾತ, ಅರ್ಜುನ, ನರಸಿಂಹ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಆ ಹೆಸರಿನ ನಾಮಫಲಕ ದ್ವಜಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋರಿ ಆಖಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಾಮಫಲಕ ಹಿಡಿದು ಯುವಕರು ಓಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹೋರಿಯನ್ನ ಆಖಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋರಿ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗದಂತೆ ಓಡಿ ಆಖಾಡ ದಾಟಿದರೆ ದ್ವಜಗಳು ನಾಮಫಲಕಗಳು ಪರಸೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ.
ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ ಆಚರಣೆ: ಸುಮಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಆಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪರಸೆ ದಾಟಲು ಹೋರಿಗಳು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟವು. ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಪೈಲ್ವಾನರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೋರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹರಿಯಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೋರಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ಕದ ಹಾಕ್ರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೈಲ್ವಾನರು ಕೊಬ್ಬಿದ ಹೋರಿಗಳ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೋರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಿಗಳು ಪೈಲ್ವಾನರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಿಗಳ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ವಾನರು ಸಹ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದಂಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಹೋರಿಗಳು ಪೈಲ್ವಾನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸರ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೋರಿ ಪೈಲ್ವಾನರ ಕೈ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರು ಹರ್ಷ ಕೇಕೆಗಳು ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು.
ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ತಯಾರಿ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದನಬೆದರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಲಹುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜವಾರಿ ತಳಿಯ ಹೋರಿಕರುಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕರುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಕಾಳು, ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ದಿನನಿತ್ಯ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೀಮೀಗಟ್ಟಲೇ ಓಡಿಸುವುದು, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಹ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಭ್ರಮದ ಮಧ್ಯ ಸಾವು- ನೋವು: ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಹೋರಿಗಳು ಅಖಾಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹಾಯ್ದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ, ಮರಣಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆಚರಣೆ ಬದಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮಲಿನ ವಸ್ತು ತಿನ್ನಿಸಿದಾಗ ಹೋರಿಗಳು ಪೈಲ್ವಾನರ ಗುದ್ದಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಷರತ್ತುಗಳಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಆಯೋಜಕರು ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬಾರದು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಗರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಯೋಜಿಸದೇ ಊರ ಹೊರಗೆ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಆಖಾಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸದಂತೆ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ್ ಚಲವಾದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು. ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜಕರು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತವಾಗಬಾರದು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಯುವಕರು ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ, ನಗರದ ಒಳಗೆ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ಊರ ಹೊರಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ದೇಶದವರನ್ನು ಕರೆದು ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳರ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ. ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ರದ್ದುಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 10 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಕೊಂಬಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಂಬಣಸು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜಕರು ಈ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾರವಾರದ ಕಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಎಂದರು.
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