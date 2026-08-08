ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ

ಮೃತನ ತಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಕುಮಾರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

The deceased and the murder suspect
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 10:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ‌ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 31 ವರ್ಷದ ಸಂತೋಷ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಸವಣೂರು ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. 27 ವರ್ಷದ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ. ಮೃತನ ತಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಕುಮಾರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕುಮಾರನ ತಾಯಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಈ ಜಮೀನಿನ ವಾರಸುದಾರರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಊರಲ್ಲೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕುಮಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಿಪರೀತ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾರ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಮಾರ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷನನ್ನು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಜಮೀನನ್ನು ತನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತೆ ಕುಮಾರ, ಅಣ್ಣನ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಯಿ ಎದುರಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಜಮೀನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷನ ಬಳಿ ಬಂದ ಕುಮಾರ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕೆದಕಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ. ಕುಮಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ, ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಂತೋಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೆರೆ, ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಓರ್ವನಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು!

TAGGED:

HAVERI
ಅಣ್ಣನ ಕೊಂದ ತಮ್ಮ
MURDER CASE
BROTHER KILLS BROTHER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.