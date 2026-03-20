ಹಾವೇರಿ: ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ, 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಜೀವ ದಹನ

HAVERI: ACCIDENTAL FIRE IN CATTLE SHED, MORE THAN 10 BUFFALOES BURNT ALIVE
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 8:05 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಬಿದ್ದು, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪರಮೇಶ್​ ಜಾಡರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ‌ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿವೆ‌. ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮತ್ತು ದನದ‌ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಅವಗಡಗಳಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಏಕಾಏಕಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಾವು: ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್​ 10 ರಂದು ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿದ್ದು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮೇವು ತಿಂದಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 12 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದವು.

ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ 6 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು. ಈ 6 ಎಮ್ಮೆಗಳು ರೈತ ರಾಮಪ್ಪ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 18 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದವು.

ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ: ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ‌ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಮ್ಮೆ ಮೃತದೇಹಗಳಿಂದ ಕೆಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.

