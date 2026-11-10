ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಾಸನಾಂಬೆ ಟಿಕೆಟ್, ಲಾಡು ಮಾರಾಟದಿಂದ 25ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ 2025ರ ಆದಾಯ 25.59ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೇ ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 7:17 PM IST
ಹಾಸನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 10ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 1,000 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ 1,66,614 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ₹16,66,14,000 ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 37278 ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12936 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
300 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ 2,37,732 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, 7,13,19,600.00 ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೂ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2,08,920 ಲಾಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, 1,25,74,720 ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ 2025ರ ಆದಾಯ 25.59 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಡು ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ 25.05ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ, ಸೀರೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
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ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕರುಣಿಸುವ ಹಾಸನದ ಅಧಿದೇವತೆ, ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅರಸು ವಂಶಸ್ಥ ನಂಜರಾಜೇ ಅರಸ್ ಅವರು ಗೊನೆಯುಳ್ಳ ಬಾಳೆಕಂಬ ಕಡಿದ ಬಳಿಕ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ನವೆಂಬರ್ 11ರವರೆಗೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ₹1,000 ಮತ್ತು ₹300ರ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ದಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಮುಜರಾಯಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಲತಾಕುಮಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗಣ್ಣನವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.