ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವರ್ಷ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಲಾಡ್ಜ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 17, 2026 at 2:28 PM IST
ಹಾಸನ: ಲಾಡ್ಜ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿಯ ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗಸಂದ್ರ ನಿವಾಸಿ ವರ್ಷ (23) ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವತಿ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೆ.15ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಾಲತೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸದ್ಯ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಯುಡಿಆರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಯುವತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮುಗಿದೆ. ವರದಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು. ಸಿ.ಎ ಮಗುಸಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಹೋದ ಬಳಿಕ ಪೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸೆ.15ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಮೃತದೇಹ ನೋಡಿದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದಂತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೂಲದ ಯುವತಿ ವರ್ಷ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ನ ಅವಘಡದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈಕೆಯ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈಗ ತನಿಖೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವೋ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಯೋ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾನ್ವಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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