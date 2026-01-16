ETV Bharat / state

ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹಾಸನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಚರಣ್​ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.

ARTISTIC YOGA
ಚರಣ್​ ಅವರ ಯೋಗನೃತ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 8:22 AM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸುನೀಲ್ ಕುಂಭೇನಹಳ್ಳಿ

ಹಾಸನ: ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ, ಯೋಗನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಹಾಸನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಚರಣ್ ಸಿ ಸಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಯೋಗನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಏನಿದು ಯೋಗಾನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು. ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂದರೆ, ಸಿಬಿಎಸ್​​​​ಸಿ ಅಥವಾ ಐಸಿಎಸ್​​​ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಗ, ಲಯಬದ್ಧ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಗ ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಅಂಡರ್-14, ಅಂಡರ್-17, ಅಂಡರ್-19 ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಚರಣ್ ಸಿ ಸಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಯೋಗನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚೈತ್ರಾ ಎಂಬುವರ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಗ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ. ನಾನು, 2024ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ, 2025ರಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚರಣ್​.

ಐಸಿಎಸ್ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹದೊಂದು ಯೋಗನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಲದ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬನೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚರಣ್ ತಾಯಿ ಶೀಲಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೋಗ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚರಣ್​ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.

