ಹಾಸನ: ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ರುದ್ರಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ
ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೊರಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : March 28, 2026 at 11:02 AM IST
ಹಾಸನ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಡಿ, ಗೋಪುರ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೋ ಅಥವಾ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಜೀವವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ: ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವಾಲಯವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೊರಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರುದ್ರಭೂಮಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 9 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 2 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಏಳು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮರ, ಗಿಡ, ಮುಳ್ಳುಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಶಿವನನ್ನು ಮಹಾರುದ್ರ, ಮಹಾಕಾಲ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ, ಸ್ಮಶಾನರುದ್ರ, ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಅವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ, ಮೋಹ-ಭ್ರಮೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಸ್ಮಶಾನ ಎಂದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಣ್ಣ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದವರಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಮಾನವ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾನವ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಧರ್ಮದವರು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೋಮ ಹವನ ಜರುಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಜರುಗಿದ್ದು, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಜರುಗಿತು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ 4-5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತಾಗಾರವಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಸನದ ದಾಸಗೌಡ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಉಪಜಾತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ರಸ್ತೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನವರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
