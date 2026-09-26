ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ರೈತನೇ 2,500 ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾನೆ: ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ!
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವು ರೈತ ಬೆಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಸಹ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನತೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 26, 2026 at 3:10 PM IST
ಹಾಸನ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 240 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 217 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 177 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 816 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸುಮಾರು 530 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆ: ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರೈತರ ಆದಾಯ, ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆತಂಕ: ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 111 ತಾಲೂಕುಗಳ 531 ಗ್ರಾಮಗಳು, 15 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 81 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೇ, ಮೇವಿಲ್ಲದೇ ರೈತ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವನೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು. ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇವಲ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಾಸನ ಜನರ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಧ್ವನಿಯೆತ್ತದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಕೇವಲ 2,500 ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ರೈತನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸನದ ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸನ ಜನರ ಮಾತುಗಳೇನು ನಿಲುವುಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
"ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೂಡ ನನಗೆ 2500 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ 2 ವರ್ಷ ರೈತರು ವಿಮಾ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಮೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು 2500 ಕೊಡುತ್ತೀರಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಅದರಾಚೆಗಿನ ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ" ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಾಹಿತಿ ಉದಯ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ರೈತನಿಗೆ ಧಾನ್ಯ, ಗೊಬ್ಬರ ತರಲೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. 2,500 ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನೇ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಲುಬು ಎಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವರೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿದರೆ ರೈತನೇ ಈ 2500 ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ತರಹ ಓರ್ವ ರೈತನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ" ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರಾದ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರೈತರು ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬರ, ಚಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿ. 2,500 ಹಣ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಹಣ 2500 ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಪರಿಹಾರ ಎಂದು ರೈತನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅದನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಳ್ಳುಪೇಟೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂಥ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಎಲ್ಲಾ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ 2500 ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ರೈತರ ಪರ, ಜನರ ಪರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ 2500 ಸಾವಿರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೈತರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹಾಸನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ರೈತರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರದಂತೆ ಎರಡು ಕಂತುಗಳನ್ನಾದರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುತ್ತೀರಾ.? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 6,000ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರರಾದ ವೇದಾವತಿ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಭಿಕ್ಷುಕರಂತೆ ನೋಡಬಾರದು. ಕನಿಷ್ಠ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕುಟುಂಬ ಕೊಂಚ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
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