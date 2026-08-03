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ಕೊನೆಗೂ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ

ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಇಂದು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.

Hassan: KM Shivalinge GOWDA takes oath as minister
ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 7:01 PM IST

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ಹಾಸನ: ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಲೋಕಭವನದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೂತನ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು‌. ಅದನ್ನು ಇಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜವಾವ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.‌ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ'' ಎಂದಿದ್ದರು.

Hassan: KM Shivalinge GOWDA takes oath as minister
ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (ETV Bharat)

ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (68) ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಕುಡುಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇಗೌಡ-ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ 1958 ಫೆ.14 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ-ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವಂತ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ 1980ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಹಾಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಎಂಬಂತೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ: ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು, 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

  • 2001-2006ರ ವರೆಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು, ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು.
  • 2004ರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ. ಶಿವರಾಂ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು. ಬಿ. ಶಿವರಾಂ 52,781 ಮತ ಪಡೆದರೆ, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು 52,763ಮತ ಪಡೆದು ಕೇವಲ 18 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
  • ಆ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು.
  • 2008ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು, 74,025 ಮತ ಪಡೆದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 34,226 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು.
  • 2013ರಲ್ಲಿ 76,576 ಮತ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 29,631 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರೆ, 2018ರಲ್ಲಿ 13,986 ಮತ ಪಡೆದು, ದಾಖಲೆಯ 43,689 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
  • 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸೇರಿದ ಗೌಡರು, 98,375 ಮತ ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 20,177ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು.
  • ಹಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು, ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಕೆಶಿ ವಿಸ್ತರಿತ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರ ಸಂತಸ: ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ!

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SHIVALINGE GOWD TAKES OATH
SHIVALINGE GOWDA POLITICS
ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ
HASSAN
K M SHIVALINGE GOWDA

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