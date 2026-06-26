ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಅನುಮಾನ: ಪುತ್ರಿಯ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಪತಿಯಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಹತ್ಯೆ!
ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೇಬೀಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : June 26, 2026 at 10:07 AM IST
ಹಾಸನ: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿದ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕೆಯ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಶೋಧಾ (23) ಕೊಲೆಯಾದ ಪತ್ನಿ. ಪುನೀತ್ (28) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಶೋಧಾ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪತಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನೀತ್ ಜಗಳ ಪತ್ನಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಪರಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ತಾಕೀತು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಮನನೊಂದು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದಿದ್ದ ಪತ್ನಿ: ಪತಿಯ ಅನುಮಾನದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಯಶೋಧಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪುನೀತ್ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಯಶೋಧಾ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪುನೀತ್ ಕರೆದರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಹಾಸನದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ: ಜೂನ್ 24ರ ಸಂಜೆ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪುನೀತ್, ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪುನಃ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಲಾಟೆ ನೋಡಿದ ಅಕ್ಕ - ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ಪುನೀತ್, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೃತ ಯಶೋಧಾಳ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕೊಲೆ: ಪುತ್ರಿ ಯಶೋಧಾ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಪುತ್ರಿಯ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದರು. ಶವವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುನೀತ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಯಶೋಧಾಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮೊಮ್ಮೊಗಳ(ಮೃತಳ ಮಗಳು)ನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ 'ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ದ, ಬಳಿಕ ಅಪ್ಪನೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುನೀತನೇ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಉಸಿಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತ ಯಶೋಧಾಳ ಪೋಷಕರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಪತ್ನಿಯ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತಿ ಪುನೀತನ ಮೇಲೆ ಹಳೇಬೀಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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