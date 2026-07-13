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ಹಾಸನ: ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕುಸಿದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ; ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ

ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

HASSAN HORTICULTURE Department BUILDING
ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕುಸಿದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 9:39 PM IST

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ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅರಿತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಈ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಐವರು ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಟೀ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆದಂ ಎಂಬುವರು ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

HASSAN HORTICULTURE Department BUILDING
ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ (ETV Bharat)

ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಭಾಗ: ಆದಂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯೇ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಡತಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯದೆ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಕಟ್ಟಡ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ.

ಕಚೇರಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ನೀಡಿದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಭಾರಿ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

HASSAN HORTICULTURE Department BUILDING
ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕುಸಿದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ (ETV Bharat)

ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಆದಂ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಶನಿವಾರ ನಾನು ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್​ ಬೀಳ್ತತಾ ನೋಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್​ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಅರ್ಧ ಬಲ್ಡಿಂಗ್​ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಿರುಗ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಜನ ಇದಾರೆ. ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್​ ಆಗೋದು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಆದಂ ಹೇಳಿದ್ರು.

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TAGGED:

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ
HASSAN
BUILDING COLLAPSES
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
HORTICULTURE BUILDING COLLAPSES

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