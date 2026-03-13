ಹಾಸನ: ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.
Published : March 13, 2026 at 8:04 PM IST
ಹಾಸನ: ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೇಶ-ವಿದೇಶ, ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆದರು.
ಹೊಳೆನರಸಪುರದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರು ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬಾತ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುಬಾರಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಲಿಯಾದರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಪಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೌಕರ ಸುನಿಲ್ ಎಂಬುವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಲು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಒಲೆ ಊಟದಲ್ಲಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ.
