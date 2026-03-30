ಮೊದಲ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಿಂದೆದ್ದ ಮಿನಿ ಗೊಮ್ಮಟ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : March 30, 2026 at 7:37 AM IST
ಹಾಸನ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಮಿನಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಮಹಾಮಜ್ಜನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಚದ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 108 ಕಲಶ, ಚತುಷ್ಕೋನ ಕಲಶ, ಶಾಂತಿಧಾರಾ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಕಲಶವನ್ನು ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳು, ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳು, ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಜೀನೇಂದ್ರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಬ್ಬಿನಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಕ್ಷೀರ, ಮೊಸರು, ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಅರಿಷಿಣ, ಸರ್ವೇಷಧಿಯ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಜಲಾಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಎಳನೀರು, ಕಾಯಿತುರಿ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಮಾವು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಸದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದಾಗ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೈಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಬರಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚಿಕ್ಕ ಅಲೆಗಳು ತಾಮುಂದು ಎಂಬಂತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಚತುಷ್ಕೋನ ಕಲಶದ ನಂತರ ಚಂದನ, ಅಷ್ಟಗಂಧ, ಬಿಳಿಗಂಧ, ಕೇಸರಿ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆದಾಗ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲೋಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಸುಂದರ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, ಗಂಧೋದಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು 11 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಮಿನಿ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಇದು ವೃದ್ದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಯೋವೃದ್ದರಿಗೂ ಬಾಹುಬಲಿಯ ದರ್ಶನವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಮಿನಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ, ಹಾಲಿ ಅಭಿನವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ. ಜೈನ ಕಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಲಕಾಡಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲನ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕಳಲಾದೇವಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಸುವರ್ಣಗಿರಿಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ದರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ, 1045 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಗೆಯಾಗಲೀ, ಪಕ್ಷಿಯಾಗಲೀ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಮಂದಸ್ಮಿತನಾಗಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 275 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಎಂದೊಡನೇ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 49 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಲು ಸರಿ ಸುಮಾರು 5-6 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಗೊಮ್ಮಟನ ಜೊತೆಗೆ ಚೋಟ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿಯಿಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
ಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಂಡ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಜೈನಮಠದ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅನುಪಮ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ, ಅರಹಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ, ಆರ್ಯಿಕೆಯರಾದ ಅಬೇಧಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿರ್ಮಲ್ ಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅಜಿತ್ ಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತು ಸಂಘಸ್ಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾ.30ರಂದು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ; ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಯ ರಥಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪೂಜೆ