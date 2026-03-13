ದಾಯಾದಿಗಳ ಗಲಾಟೆ: ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನಿಂದ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ
ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 13, 2026 at 10:53 AM IST
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ (ಹಾಸನ): ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಶೇಖರ್ (54), ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ (48) ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ (29) ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ (46), ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ (36) ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ರತ್ನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ದಾಯಾದಿಗಳು. ಶೇಖರ್ ಅವರ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಕೇಶವೇಗೌಡ ಎಂಬವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒತ್ತುವರಿ ಜಮೀನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡದೇ, ಕೇಶವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್(ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವ)ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆಯೂ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ರತ್ನ ಅವರು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ: ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವರು ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ: ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಸದ್ಯ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
