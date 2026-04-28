ಹಾಸನ: ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು

ವರದಿ: ಸುನೀಲ್​ ಕುಂಭೇನಹಳ್ಳಿ- ಅರೇಬಿಕಾ​ ಕಾಫಿ, ರೋಬೋಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಫಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 12:10 PM IST

ಹಾಸನ: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು: ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳೆರೋಗ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಕಾಂಡಕೊರಕ ಬಾಧೆ, ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರರು ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು- ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತ: ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಫ್ತು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಫಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕೊಡಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅರೇಬಿಕಾ​ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ 50 ಕೆಜಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ 23 ಸಾವಿರದಿಂದ 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರೆ, ರೋಬೋಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ 11,000 ದಿಂದ 8000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್.

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 30 ಸಾವಿರದ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯವೂ ಅವರೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 300 ರೂ.ಗೂ ಚೀಲ ಮಾರಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 25 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಚೀಲವನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು 50 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 300 ಗ್ರಾಂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಯೋಧರಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಭಾಗದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಲಕೆರೆ ಲೋಕೇಶ್.

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಜೊತೆ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ: ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಲದಿಂದ ನಾವು ನಲುಗಿಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ರೇವತಿ ಮಳೆಯೇ ಜೀವ. ಇಂದು ಭರಣಿ ಮಳೆಗೂ ಆಕಾಶ ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾರರಿಗೂ ನೇರ ನೆರವು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಹಿತ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ 260 ರೂ.ನಿಂದ 180 ಇಳಿದರೇ, ಅರೆಬಿಕಾ 300 ರೂ. ನಿಂದ 260ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿದಾರರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 250 ಹಾಗೂ ಅರೆಬಿಕಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು 300ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ: ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಕುಸಿದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಕಾಫಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:

  • ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ: ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಾಗಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಹೂವು ಉದುರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾವಳಿ: ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಾಫಿ, ಬಾಳೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
  • ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ಮತ್ತು ಆಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
  • ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಯುವಜನರು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
  • ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ: ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಅಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆ: ಕಾಫಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
  • ಸಾಲದ ಸುಳಿ: ಸರ್ಫೇಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:

  • ತೆಂಗು ಬೆಳಗಾರರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು.
  • ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.
  • ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ, ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಂಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಕೊರೆತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಯುವ ಕಾಫಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಇವರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ.

