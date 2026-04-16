ಹಾಸನ: ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಪುಂಡಾನೆ; ಗಜನ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್​ ಬಳಕೆ

ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುಂಡಾನೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.

HSN ELEPHANT TRAM AND ESCAPE
ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಪುಂಡಾನೆ
Published : April 16, 2026 at 7:25 AM IST

ಅರೇಹಳ್ಳಿ,ಹಾಸನ: ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪುಂಡಾನೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬ ರೈತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಸೊಂಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಪುಂಡಾನೆ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ದುಬಾರೆಯಿಂದ ಬಂದ 6 ಸಾಕಾನೆಗಳು: ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಂಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಹಿಡಿಯಲು ದುಬಾರೆಯಿಂದ 6 ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಪುಂಡನೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೀವ್ರ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಂಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅರೇಹಳ್ಳಿಯ ಕಿತ್ತಾವರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕಾಡಾನೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಪುಂಡಾನೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಈ ಆನೆಗೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳು ಪುಂಡಾನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಹಗ್ಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಂಡಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಓಡಾಡಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಪುಂಡಾನೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ: ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಪುಂಡಾನೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು,‌ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ರೋಣ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಇಲಾಖೆ: ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇದೀಗ ಡ್ರೋನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ನಿರಂತರ ಉಪಟಳದಿಂದ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

