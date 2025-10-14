ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ; ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ: 5 ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿ 21 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹ
ಈ ವರ್ಷ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಕೋಟಿ 21 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 14, 2025 at 8:05 PM IST
ಹಾಸನ: ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಇಂದು ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 6,40,700 ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ 1,22,600 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜನಸಂದಣಿ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 1 ಲಕ್ಷದ 10 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷದ 29 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು, ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚು: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅರ್ಚಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದೇ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 4,21,73,760 ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನದ 3,600 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 300 ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನದ 6,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜನರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
