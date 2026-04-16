ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹರಿಹರ ಪೀಠದ ಸಂಘರ್ಷ: ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 9:36 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೇವಿಯಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರಿಹರ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಯರ್​ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ 13 ರಂದು 12 ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಶ್ರೀಗಳು ಕೇವಿಯಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕೇವಿಯಟ್: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ದ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಿಯಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಿಯಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇವಿಯಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌

ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆಕ್ರೋಶ: ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜವೇ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೇ ಕಾರಣ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ? ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವೇ ಬೇರೆ. ಮಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕಕೊಡುವಂತೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುವವರಲ್ಲ ಇದ್ದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಳುಂ ಮಾಡುವವರು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಮಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಮಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾ‌ರೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.

ನೀವು ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ: ಲೆಕ್ಕಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೀವು ಮೊದಲು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ. ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ, ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಂತೆ ನಾವೂ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಾವು ಬರುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿರಾಣಿಯವರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು?. ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಸ್ವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆ ಬಳಿಕ ನಿರಾಣಿಯವರ ಬಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.

ಮಠ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಗುತ್ತೇವೆ: ಉಚ್ಚಾಟಿತ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಠ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವುಗಳೇ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಹಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಯುವ ಘಟಕ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ. ಕೂಡಲೇ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪೀಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಹೊರಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಯುವ ಘಟಕದ ಸಂಘಟನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

