ನಾನು ಪೀಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಪೀಠದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ನಾನು ಪೀಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಪೀಠದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : April 15, 2026 at 3:02 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಪೀಠದ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಠದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಪೀಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಪೀಠದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ನಿಂದಕರೇ ನಮ್ಮ ವಂದಕರು, ಅವಮಾನವೇ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯೇ ರಾಜಬೀದಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತವನು ನಾನು. ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇವೆ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾಗರದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರು.
ಆ ಕಾರ್ಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಮಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠ ಪೀಠ ಆಶ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಋಷಿಕೇಶ, ಹರಿದ್ವಾರ, ಹಿಮಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಮುನಿ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಪಾದದ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಯುಕ್ತ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2018 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಮಠದ ಘನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಭಕ್ತರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ ಪಾವನರಾಗಿಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ನಾವು ಹೂವು ಚೆಲ್ಲೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದರೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಎಸೆಯೋಣ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕೋಣ. ದ್ವೇಷದಿಂದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಜಯಸಬಹದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
