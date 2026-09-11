ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ: ಈ ಗಣಪತಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ!
ಈ ಗ್ರಾಮದವರು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಗಣಪಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗಣಪತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 4:35 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸಬ ಎಂಬ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸುಬನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮದವರು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಗಣಪಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಗಣಪತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷರು ಗಣಪತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ, ಇವರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಠದಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ ತಯಾರು: ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಮೊದಲು ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪೇಯಿಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಓರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬಣ್ಣ ಸಹ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಅಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಗಣಪತಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಗಣಪ: ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಗಣಪನಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗದಗ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಗಣಪನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಸುವವರು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಣಪನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆರೆಯ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೃದವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಮೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದಂತಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದು, ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಯಾರಾದ ಗಣಪ ಮನೆಮನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಗಣಪತಿ ತಯಾಕರಾದ ಮಂಜುಳಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಎಂದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮಾಡುವುದು. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂದರೆ ಅದು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲೆಂದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋದಾಮುಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 200 ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಒಂದು ಅಡಿ ಗಣಪತಿಯಿಂದ 22 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣಪತಿ ತನಕ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಸುವ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸಬಾರದು, ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರದಿಂದ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮೈಸೂರು ತನಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಕೆಯು ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಗಣಪತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಗೌವಟೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಕಸಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಗಣಪತಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಗಣಪತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಕಡೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಣಪತಿ ತಯಾರಕ ದಯಾನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಯನೂರು, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಠಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಮೊಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಬಿರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಮಾಡಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೂಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 25 ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗದಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಬಂದು ಗಣಪತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಣೇಶನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ: ಗಣಪತಿ ತಯಾರಕರಾದ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಲಕಸುಬು. ಕಳೆದ 35-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕಸುಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಪತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೈನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಭಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಫ್ರೀಂ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೂರು ದಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಗಣಪತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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