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ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್ ಕೇಸ್: ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ದು, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬದುಕುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

HANURU SHOOTOUT CASE
ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಮಾ ದಾಸ್​ ಪತ್ತೆ(ಎಡಬದಿ ಚಿತ್ರ), ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ನಾಯಕರ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 5:03 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಸದನದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದ ದಿನ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದ ಮರಿಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿಬಂದೆ. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ (s)

ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡ, ಇಲ್ಲವೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೃತರು ತಮಿಳು ಭಾಷಿಕರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು‌, ಪಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಸ (ಸ)

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ಪಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೇಲುಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್, ಧರ್ಮಪುರಿ ಪಿಎಂಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಮೃತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.

ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ‌ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೇಲುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ನಿಯೋಗದ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ "ಬೇಟೆಗಾರರನ್ನು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು "ಅವರು ದನ ಹುಡುಕಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.

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TAGGED:

CHAMRAJNAGAR
SHOOTOUT CASE
ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ
ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆ
HANURU SHOOTOUT CASE

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