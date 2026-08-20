ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಇಂದು ಮೃತನ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಸಮಾಧಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬ
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ ಲಾಸರ್ ದೊಡ್ಡಿಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಜರುಗಿತು.
Published : August 20, 2026 at 6:03 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಶಾಗ್ಯ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯ ಸಮೀಪದ ಲಾಸರ್ ದೊಡ್ಡಿಯ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇಂದು ನೆರವೇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ತಾನೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚೆಂದನೆಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂದು ಅದರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ಪೇಂಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಿಸಲು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮೃತನ ಪತ್ನಿ, ಡೊಮಿನೊಯೊ ಲಿಯೊ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು. ತಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಶಿಲುಬೆ ಪೂಜೆ: ಮೃತರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಅನುಸರಿಸಲಿದ್ದು, ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಶಿಲುಬೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗೋಳಾಡಿದರು.
ಮಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ: ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮರಿಯಮಂಗಲದ ಮಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಸಮಿತಿಯು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತನಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೈದ್ಯರು ಅವನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ, ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಹಜರು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಮಾದಾಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಸಿ. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದೇ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಹೂಗ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಹೊಳೆಮುರಿದಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾನ್ ರೋಸ್ ಪೀಟರ್ ಮೃತರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಹಿಮಾ ದಾಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೇಸ್ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಕಾಡು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಒಟ್ಟು 12 ಮಂದಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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