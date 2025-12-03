ETV Bharat / state

ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ: 5ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ

ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್​​​ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

sankirtanayatre
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 9:56 PM IST

ಮಂಡ್ಯ: ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮೂಡಲ ಬಾಗಿಲು ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನುಮ ಭಕ್ತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲದ ಪುನರ್​ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ವಿಷಯ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನುಮ ಭಕ್ತರು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಲ ಬಾಗಿಲು ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೃಹತ್ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ: ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು‌ ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಗಂಜಾಮ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಂಗನಾಥ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಮಿಷಾಂಭ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಮುಖಂಡ ಡಾ.ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹನುಮನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೂಡಲ ಬಾಗಿಲು ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಮ್ಮಲರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು: ಇನ್ನು ಈ ಹನುಮ ಭಕ್ತರ ಬೃಹತ್ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದೆಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ದ್ರೋಣ್ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ- ಎಸ್​ಪಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗಳು ನಡೆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಹಬದಿಗೆ ತಂದು ಭಕ್ತರ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮ ದೇಗುಲದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನುಮ ಭಕ್ತರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹನುಮ ಭಕ್ತರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: 'ಕೆಪಿಎಸ್​ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಬಹುದು': ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ​ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರಕ್ಷಿಸಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

