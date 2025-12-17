ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ; ಇದು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗೋಳು!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 3 ವರುಷ ಕಳೆದರೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ, ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

DHARWAD ಜಿ ಪ್ಲಸ್​​ 4 ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ G PLUS 4 RESIDENTIAL COMPLEX HUBLI ವಸತಿ
ಜಿ ಪ್ಲಸ್​​ 4 ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ- ಹೆಚ್​.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಹೊಸೂರಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸರ್ಕಲ್​​ನಿಂದ ಹೊಸೂರ ಬಸ್​​​ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ 14.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಿ ಪ್ಲಸ್​​ 4 ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 80 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ 43 ಮನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ನಂತರವೂ ಅವುಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ, ಆಯುಕ್ತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. (ETV Bharat)

ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯಬೇಕಾದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ: ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೋಲಾರ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್​ ಅಳವಡಿಕೆ, ನೀರು, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು 3 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ಹಿರೇಮನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಸ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮನೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಫಲಾನಿಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಮನೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ; ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ‌ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 43 ಮನೆಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್​ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್​ಪಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ‌ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್​ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಮನೆ ಬಿಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ: ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ ಬಿಡಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿವಹಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ನೋಟಿಸ್: ಹಂಚಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬ‌ರ್ 5ರ ಒಳಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫೈನಲ್​ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್​ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆಯೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಸ್​ ಬಿಡ್ರಪ್ಪಾ: ರಾಜ್ಯದ 1,749 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ!

TAGGED:

DHARWAD
ಜಿ ಪ್ಲಸ್​​ 4 ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ
G PLUS 4 RESIDENTIAL COMPLEX HUBLI
ವಸತಿ
RESIDENTIAL COMPLEX PENDING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.