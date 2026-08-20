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ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಳ್ಳ ದಾಟುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು: ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹಣಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ!

ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ 35 ರಿಂದ 40 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಗೋಳು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Hanamapur villagers demand bridge construction and infrastructure
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಳ್ಳ ದಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 6:14 PM IST

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​ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ದಾರುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನೀರು ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು, ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ​ಹಣಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮವು ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿದ್ದರೂ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಗೋಳು ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ 35 ರಿಂದ 40 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಗೋಳು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಳ್ಳ ದಾಟುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ರೇಷನ್ ತರಲು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇದೇ ಹಳ್ಳ ದಾಟಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಳ್ಳ ದಾಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Hanamapur villagers demand bridge construction and infrastructure
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಳ್ಳ ದಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರು (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ​ಸೋಮಲಿಂಗ ಒಡೆಯರ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು 30-40 ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ರೇಷನ್ ತರಲು ಇದೇ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಆಚೆ-ಈಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಿಡಿಒ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ 'ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರೂ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಕೇಳಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hanamapur villagers demand bridge construction and infrastructure
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಳ್ಳ ದಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರು (ETV Bharat)

ಪೋಷಕರಾದ ​ಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ-ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಾಟಬೇಕು. ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Hanamapur villagers demand bridge construction and infrastructure
ಹಳ್ಳ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅಥಣಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಯ ಭೋಸಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hanamapur villagers demand bridge construction and infrastructure
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರು (ETV Bharat)

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TAGGED:

HANAMAPUR VILLAGERS DEMAND
LACK OF INFRASTRUCTURE
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಗೋಳು
BELAGAVI
VILLAGERS DEMAND FOR BRIDGE

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