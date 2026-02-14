ETV Bharat / state

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಗಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 5:37 PM IST

ವಿಜಯನಗರ: ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗತವೈಭವ ಸಾರುವ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಲು ಬಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನನಸು ಮಾಡಿದರು.

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಂಪಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಮಲಾಪುರದ ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೈ ಸ್ಕೈ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಲು ಬಂದ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ರೈಡ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಆಗ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಂಪಿಯ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ, ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳ ಕಾಳಗ: ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಐ ಲವ್ ಹಂಪಿ ಬರಹದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಪನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ ಕವಿತಾ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳ ಕಾಳಗ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ಸಿಳ್ಳೆ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.

ಕಮಲಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೋಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಜಟ್ಸ್ಕಿ -300, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ -100, ಬಂಪರ್- 400 ಎಂದು ಪ್ರತಿ ರೈಡ್​​ಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಮಲಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪುಸ್ತಕ, ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ: ಹಂಪಿಯ ಮಾತಂಗ ಪರ್ವತ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫಲ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದವು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ಕಲಾಕೃತಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದರೋಜಿ ಹಾಗೂ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಕರಡಿಧಾಮ, ಅಂಕ ಪಕ್ಷಿ ಧಾಮ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮೀನುಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸಿದವು.

