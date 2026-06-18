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ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಮಂಜನ ಅಟ್ಟಹಾಸ: ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಆರೋಪದಡಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಅಮಾನತು, 8 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದು, 8 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭ (Viral Video)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 8:06 AM IST

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ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರೌಡಿಯೊಬ್ಬನ ಗಲಾಟೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರೇ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಆರೋಪದಡಿ ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಠಾಣೆಯ 8 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್. ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಳಿಯಾಳ ಸಿಪಿಐ (CPI) ಅವರಿಗೂ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ, ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹಳಿಯಾಳ ನಗರದ ಮೌರ್ಯ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳಿಯಾಳದ ಪುಡಿರೌಡಿ 'ಮಂಚ್ ಮಂಜಾ' ಎಂಬಾತ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್‌ಗಳಾದ ನಂದೀಶ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲದ ರೌಡಿ ಮಂಜಾ, ಗಲಾಟೆ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಳಿಯಾಳ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಜಿಪ್ಸಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಬಸವರಾಜ್, ರೌಡಿ ಮಂಜನ ಆರ್ಭಟ ಹಾಗೂ ರೌಡಿಸಂ ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೇ ಹಾಗೆಯೇ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನ: ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಮರುದಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (PT case) ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ರೌಡಿ ಮಂಜನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಎಸ್‌ಪಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್. ಖಡಕ್ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್. ಅವರು, ದಾಂಡೇಲಿ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಅವರ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಎಎಸ್‌ಐ (ASI) ಹಾಗೂ 7 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು (CPC) ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

POLICE DERELICTION OF DUTY
UTTARA KANNADA
ಹಳಿಯಾಳ ಪೊಲೀಸ್​ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ
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