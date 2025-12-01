ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ವರದಾ ನದಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಖಾಲಿ: ರೈತರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ವರದಾ ನದಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 1:51 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಸಂಗೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಇದೀಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಾ ನದಿಯ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ನೀರು ನಿಂತು ಮೇಲಿನಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಗೇಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಹಾಕುವ ರಬ್ಬರ್ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ನೆನೆದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ : ಸಂಗೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕಬ್ಬು, ಶೇಂಗಾ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೂರು, ವರದ, ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಿಡಗೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆಗೂ ಸಹ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದ್ದುದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನೀರಿನಿಂದ ಹಲವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಪೋಲಾದರೆ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಒಣಗಿ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪುರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಜೆಇ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಿಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ವರೆಗೂ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ನೀರು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮಾಡಿ, ಗೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಗೇಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಇವರು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಗೆಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ? ಈ ಕುರಿತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
