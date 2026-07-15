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ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಎಚ್ಚರ!: ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ, ನಕಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ

ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಎಚ್ಚರ!; ಎಚ್ಎಎಲ್ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ತೆರೆದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

HAL police raid fake center, defrauded by promise of software jobs
ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಉದ್ಯೋದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ, ನಕಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 12:01 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವೊಂದನ್ನ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಎಎಲ್ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ತೆರೆದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 9 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾಸಕ್ತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನದ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ತಲಾ 2 ಸಾವಿರದಿಂದ 4 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನೂರರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಆರೋಪಿಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸೈದುಲು ಅಡಾವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

SOFTWARE JOBS
HAL POLICE RAID
ನಕಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ
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