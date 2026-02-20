ETV Bharat / state

ಆಫ್ರಿಕಾದ ಘಾನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಗೊಂಡಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 26 ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆ

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ 26 ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

26 MEMBERS OF THE HAKKI PIKKI TRIBAL COMMUNITY FROM KARNATAKA released from GHANA, AFRICA
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಘಾನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 7:02 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: "ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಘಾನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೂಲದ 26 ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನೀತ್​​ ಕುಮಾರ್​​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿನೆಸ್​ ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘಾನಾ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ರಾಜ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನೀತ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.‌

12 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು, 14 ಜನ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿತ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನೀತ್​​ ಕುಮಾರ್​​​ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ವಾರ 17ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಘಾನಾದ ದೇಶದ ಅಕ್ರಾದಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವ್ಯಪಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (FDA) ಬಂಧನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರೂ 'ನಾವೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಭರವಸೆಯಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ (ಫೆ.19) ಬಿಡುಗೊಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ 8 ಜನ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ವೀಸಾ ರದ್ದಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬರಲು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಜನರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ವೀಸಾ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

