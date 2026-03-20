ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಅವಾಂತರ: ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಬದನೆ, ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ
ಅಕಾಲಿಕ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಬದನೆಕಾಯಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.
Published : March 20, 2026 at 7:57 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಬದನೆಕಾಯಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
ಧಾರಾಕಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಡಗಾವಿ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಸಾಸಿವೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.
ರೈತ ಮಹೇಶ ಬಡಮಂಜಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ ಬಡಮಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಏಳು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಹುತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ಲವರ್ ಬೆಳೆಗೆ 80 ಸಾವಿರ ರೂ., ಬದನೆಕಾಯಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಾಲಕ್ಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ., ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಗೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಹೇಶ ಬಡಮಂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದೂವರೇ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್, ಒಂದ ಎಕರೆ ಬದನೆ, ಮೂರು ಎಕರೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ರೈತ ರಾಜು ಮರವೇ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹೇಶ ಬಡಮಂಜಿ ತಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಫ್ಲಾವರ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬೇರೆಯವರ ಜಮೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಎರಡು ದಿನದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ 350 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಹಾನಿ(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ): ಯುಗಾದಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ದಿನ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಬಿರುಗಾಳಿಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 350 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗುರುವಾರದ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ, 350 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ರೈತರು ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ.
ಬಾಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೊಮೊಟೊ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ಟೊಮೊಟೊಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಟೊಮೊಟೊಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಿನ ದರವಿದ್ದರೂ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನೆಲದ ಪಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.