ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ: ಜಮೀನು, ರಸ್ತೆಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿರಾಶಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.

CHAMARAJANAGAR HEAVY RAIN ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮಳೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ HAILSTONE RAIN
ಜಮೀನು, ರಸ್ತೆಗಳ ತುಂಬಾ ಆಲಿಕಲ್ಲು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 7:35 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ‌ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಇಳೆ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಿಗಾಲ, ನಂಜೇದೇವನಪುರ, ಮರಿಯಾಲ, ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ‌ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಉಂಟಾದ ಜೋರು ಮಳೆಯು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಪತರುಗುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೆಂದರೇ ಜಮೀನಿನ ಆವರಣವೆಲ್ಲಾ ಬಿಳಿ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ರೀತಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಜಮೀನಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೇ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ‌ ರಾಶಿರಾಶಿಯೇ ಬಿದ್ದು ನೀರಾಗಿದೆ.

ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನ: ಚಿಣ್ಣರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಮರಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ನದಿ: ಮರಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ನದಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಮರಿಯಾಲ, ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ, ನಂಜೇದೇವನಪುರ, ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಟೊಮೆಟೊ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬಾಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಫಸಲು ಕೈ ಕೊಡುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ನರ್ಸರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿಯಾಲ ಮಹೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ: ಒಂದು ತಾಸು ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಸವಾರರರು ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗದೇ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ದಿಢೀರ್ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಹರವೆ ಹೋಬಳಿ ವೀರನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿದ್ದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲಿ‌ನ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ: ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಬಾಲಕ ಸಾವು!

