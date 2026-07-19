ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ದೇವೇಗೌಡರ ಜನನ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಚಿತರು: ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರಗಳು
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಶನಿವಾರ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ.
Published : July 19, 2026 at 6:16 PM IST
ಹಾಸನ: ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟಗ್ರಾಮ ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಹರದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ತಂದೆ ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ಮನೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಊರಿನ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಜನಾನುರಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಮುತ್ತಿನ ಚನ್ನಾಂಬಿಕಾ ದೇವತೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿತ್ತು. ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬವಾದರೆ ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೂ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾಳಮ್ಮನವರ ತಂದೆ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತಲಿನ ಜನ ಸಾಹುಕಾರ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಹಣದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಕ್ಕ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾಳಮ್ಮ-ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ 1937ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಆ ಮಗುವೇ ಚೆನ್ನಮ್ಮ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಜನನ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಮುತ್ತಿಗೇ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದರು, ನಂತರ ಹಳೆಕೋಟೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಹಳೆಕೋಟೆಗೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಗೂ 5 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳು ನಂತರ ಹಳೇಕೋಟೆಯಲ್ಲೇ ಲೋಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರನ್ನು ಬೇರೆಕಡೆ ಓದಲು ಕಳುಹಿಸದೇ ಲೋಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಸತೊಡಗಿದರು.
ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ: ದೇವೇಗೌಡರು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಚನ್ನಮ್ಮನವರು ಅದೇ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಾಗಲಿ, ಮದುವೆಗಳಾಗಲಿ, ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೇವೇಗೌಡರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ: ಸಹಜವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಅತೀ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರು, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹಲವು ಸಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಮರೆಯದೇ ಹಲವು ಸಲ ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇವರ ಗುಣವನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದೇವೇಗೌಡರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವ-ತರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ದೇವೇಗೌಡರ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
1954ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ: ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ತಂದೆ ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಬಡವರು, ಪಟೇಲ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಡತನ ನೋಡದೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 1954 ಮೇ 25ರಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ದೇವೇಗೌಡರ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿತು. ಆಗ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಂದಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ದೇವೇಗೌಡರ ವಿವಾಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ 72 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ.
ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಕಾಳಮ್ಮನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಳಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ತಾಯಿ ದಿವಂಗತ ಕಾಳಮ್ಮ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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