ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರೋಧ: ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ
ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯಲು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 7, 2026 at 3:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೀ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆ ಗಟ್ಟುವುದು ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯಲು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ನೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1,400 ಸೈಟ್ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಜನರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ತಡೆಯಲು ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಆರು ಪಥಗಳ ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 - 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ?. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ, ವಾಸ್ತವ ಅಂಶ ತಿಳಿಸದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಳಿಯೂ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆಯೇ?: ನೈಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ (BMICP) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ 1,453 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪುಟವು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪುಟ ಭಾವಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ನಿವೇಶನಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸತತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನಡಾವಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಅಫಿಡವಿಟ್) ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು 3.04.1997ರ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ (FWA)ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ನೈಸ್ (NICEL) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ FWA ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ FWA ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೇ, ಅದು ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ BMICP ಯ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, FWA (ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್) ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೈಸ್ (NICEL) ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, FWA ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿವೇಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಾವರ, ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕೊಮಘಟ್ಟ, ವಾರಹಾಸಂದ್ರ, ಸೋಂಪುರ, ಪಿಳ್ಳಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಮತಾನಹಳ್ಳಿ, ಯು.ಎಂ. ಕಾವಲ್, ಚಿಕ್ಕತೋಗೂರು, ಪಂತರಪಾಳ್ಯ, ಕೆ.ಜಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಮತ್ತು ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳು ಬಿಎಂಐಸಿಪಿ (BMICP)ಯ ರಸ್ತೆ/ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಘಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಚಿಸಲಾಯಿತು?. ಈ ನಿವೇಶನಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಪನಿಯ ಆಯವ್ಯಯಗಳ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ (ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್) ಆದೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರೇ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯವೇ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇಂತಹ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಸಂಶಯವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪುಟವೇ ಈಗ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆಯೇ?. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀವು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪುಟವು ನಿವೇಶನಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆಯೇ?. ಈ ನಿವೇಶನಗಳ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೈಸೆಲ್ (NICEL) ಮತ್ತು ಅದರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೇ?. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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