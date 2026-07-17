ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವರದಿ.
Published : July 17, 2026 at 7:53 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ದೇವರಿದ್ದಂತೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಚೀಲ ಕಟ್ಟಿ, ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ.ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಹಸಿ, ಒಣ, ಮಾನವ ತ್ಯಜ್ಯ, ಶಾರ್ಪ್(ಹರಿತವಾದ) ಕಸ ಸೇರಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಲೇಔಟ್ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸ ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚೀಲ ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೀದಿ ಬದಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ನೇತು ಹಾಕಿರುವ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಸದಾ ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು ಇದೀಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಂಟಿ, ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ 'ಕಸ-ರಸ ಅಭಿಯಾನ' ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂಡ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸುಂದರವಾಗುವುದೇ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ: ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಸಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಚೀಲ ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೋಡೆಬರಹಗಳು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ರಸ್ತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಸ ಎಸೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. ಡಾ ಗಾಯಿತ್ರಿಯವರು ಪಣತೊಟ್ಟು ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಸಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸವನ್ನು ರಿಸೈಕಲ್ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ: ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇಎನ್ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ರಿಸೈಕಲ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ನಾವು ಕಸವನ್ನು ಶೇಖರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಕಸ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಿಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೊತೆ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉರಿಊತ, ಬಿಪಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಸ ಹಾಕಲು ಚೀಲ ನೇತು ಹಾಕಿದ ವೈದ್ಯೆ: "ಬೀದಿ ಬದಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಕಸ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋಣ ಎಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ನ 1-6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಸ ಹಾಕಲು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಚೀಲದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16-20 ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಜನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಸೆಯದೆ ಚೀಲದಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು: ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ, ಚೀಲ ಕಟ್ಟಿ ಕಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಲು ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಣ ಕಸ ಹಾಕಲು 15-20ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ಕಸ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಸೂಚನಾಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿವೆ. ಶುಚಿ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಂತಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪರಿವರ್ತನಾ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
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