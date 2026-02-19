ರಾಯಚೂರು: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ, ಸಪ್ತ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ
ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾಯರ 405ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : February 19, 2026 at 8:25 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ತುಂಗತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುವೈಭೋತ್ಸವ, ಸಪ್ತ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ರಾಯರ 405ನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ - ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಫೆ.18ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ರಾಯರ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ ಫೆ. 24ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನೇರವೇರಿಸಿದರು. ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಹವಳ, ನಾಣ್ಯಗಳು, ನವರತ್ನಗಳು, ಹೂಗಳಿಂದ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನೇರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಠದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾದ್ಯ ಮೇಳೆ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಥೋತ್ಸವ ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಪಿಆರ್ ಒಐಪಿ ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಗುರು ವೈಭವೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಗುರುವೈಭೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದ ರಾಯರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಮಠವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬರುವ 2026 ಫೆ.24ರಂದು ರಾಯರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಹ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರನಟರು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.
