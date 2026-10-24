ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ಜನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 4:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬರುತ್ತಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ಪಟಾಕಿಯೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತೀರಾ. ಆ ಗಾಳಿ ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದರು.
ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ ವಿವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತ, ಅದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೂರು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದರು ಅಂತಾ. ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಗ್ರಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಚು ಇದೆ. ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬರಲಿ ಅಂತಲೇ ಅವರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಅನುಮಾನಪಡುವುದು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿತನಕ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. 2015, 2023, 2025ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಘನತೆ, ಪಕ್ಷದ ಘನತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಂದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಟರಾಗೇಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಐನಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಪರಾರಿಯಾದವರು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಎಡಗೈ, ಬಲಗೈ: ವಿಕ್ಕಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಹಳೇ ಪ್ರಕರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ದೂರು ಕೊಡಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಮೂವರು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಓಡಿಸಿರುವುದು? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರದೇ ಎಡಗೈ, ಬಲಗೈ ಅವರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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