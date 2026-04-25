ETV Bharat / state

ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ ಪೇರಲ: ಕೆಐಎಡಿಬಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾವೇರಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

Guavas drying up without water
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ತಾಲೂಕು ಕೋಳೂರು, ಕಳಸೂರು, ಗಣಜೂರಿನ‌ ರೈತರು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪೇರಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ರೈತರು ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ‌ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾವೇರಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪೇರಲ ತೋಟಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ‌. ಈ ರೀತಿ‌ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಐಡಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ 11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ 15 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ರೈತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಪೇರಲ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೇರಲ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೂವುಗಳು ಬಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಐಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು.

ಕೆಐಡಿಬಿಯಿಂದ ಜೀವನ‌ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ‌ ನಾವು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪೇರಲ ಬೆಳೆದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಪ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳದೆ 400 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು‌ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು‌ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಇದ್ದ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ‌ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಇದ್ದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಕೆಡವಿದ್ದು, ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫಸಲು‌ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಫಸಲು ಬಿಡುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಅಸಹಾಯಕತೆ‌ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಸಿದರೇ ಬೆಳೆ‌ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂತಹ‌ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ‌ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕು‌, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ‌ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ‌ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ: ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ರೈತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ‌ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರೈತ‌ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲಬು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತಿಗೆ‌ ತಕ್ಕಂತೆ‌ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವದಾಗಿ ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

HAVERI
GUAVAS FARMING
KIADB HESCOM OFFICIALS
ಪೇರಲ
GUAVAS DRYING UP WITHOUT WATER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.