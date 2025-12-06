ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಖೋತಾ; ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ರ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಖೋತಾ ಆಗಿದ್ದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 6, 2025 at 7:18 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳು 15-20% ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಿಂದ ಈಗ ಆ ಆತಂಕ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನ.2025-26ರಲ್ಲಿ GST ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 2% ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ GST 9.3% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ದರ ಸರಳೀಕರಣ ಬಳಿಕ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.7% ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8.9% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ 7% ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 18,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಳಿದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು 14.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಒಂದರಲ್ಲೇ ₹85,000 ಕೋಟಿಯ ಕುಂಠಿತವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ನಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ತಿಂಗಳಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿವ್ವಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ದರ 3.1% ಇದೆ. ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಕೊರತೆ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಕೊರತೆಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಸೆಸ್ ಆದಾಯವನ್ನು 50:50 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಚುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
