ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನ್ವಯವಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ವೇತನವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 4:55 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು (ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು) ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ( ಜಿಎಸ್​ಟಿ) ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿದ್ದ ಶೋಕಾಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಿರಲಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿಯಂತಹ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಆಗಿವೆ ವಿನಃ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ನೀಡುವ ಸೇವೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರಲಿವೆ. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ವೇತನವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ವೇತನದಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ- ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆರ್​ಬಿಐ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ತಪ್ಪಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿದ್ದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ಆರ್​ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಕಮಿಷನ್‌ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವೇತನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 9(3) ಅನ್ವಯ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲ್ಯಾಂಬೊರ್ಗಿನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆ

