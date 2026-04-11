ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯವಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ವೇತನವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 4:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು (ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು) ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ( ಜಿಎಸ್ಟಿ) ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿದ್ದ ಶೋಕಾಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಿರಲಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿಯಂತಹ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಆಗಿವೆ ವಿನಃ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ನೀಡುವ ಸೇವೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರಲಿವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ವೇತನವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ವೇತನದಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ- ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ತಪ್ಪಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿದ್ದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವೇತನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 9(3) ಅನ್ವಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
