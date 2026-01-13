ETV Bharat / state

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಸವಾಲು: ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ, ಕೊಳೆರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಅಡಿಕೆ

ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವೂ ಕೈಸೇರದಂತಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)
January 13, 2026

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಬೋರ್​ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದರೂ ನೀರು ಸಿಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಭರಪೂರ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಕೊಳೆರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು.‌ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ 57 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಳಚಿದೆ. ಕೆರೆಗಳು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ನೀರಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.‌

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,500 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 57 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದೇ ತಡ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಸುಳಿ ಕೊಳೆರೋಗದಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಚಿತ್ರ ವೈರಸ್​ಗೆ ಕೆಲ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ಅಡಿಕೆಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೀಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೈತ 80 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಕರೆಯಿಂದ‌ 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವೂ ಕೈಸೇರದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ, ಮಣ್ಣು ಹೊಡೆಸಿದ್ದು, ‌ನೀರು ಇದ್ದರೂ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

80 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: ರಸ್ತೆಮಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಕರೆಗೆ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡೆದರೂ, ಮಣ್ಣು ಹೊಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ‌ನೀರಿದ್ದರೂ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗರಿಗಳು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಹೇಳಿದಂತೆ ಔಷಧ ತಂದು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು 16 ವರ್ಷದ ತೋಟ, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ರೈತರು 80 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ 80 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಲ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಕನಸಿನ ಮಾತು" ಎಂದರು.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ: ರೈತ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಅಡಿಕೆಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಕುಂಚಿಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಗಿಡದ ಸುಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹುಳುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಿಡದ ಗರಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ‌. ನೀರು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಗದಿಂದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು, ಔಷಧ, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.‌

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಜಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2024-25 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ತನಕ‌ ಒಟ್ಟು 4500 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ 4-5 ವರ್ಷದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸುಳಿ ಕೊಳೆರೋಗ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಳೇ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೀಟಗಳು ಫಂಗಸ್ ತಿನ್ನಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಕೀಟಗಳು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ‌. ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದರು.

