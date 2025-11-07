ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಲಹೆ
ಮಂಡ್ಯದ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಹರಿಣಿ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
Published : November 7, 2025 at 4:14 PM IST
ಮೈಸೂರು: ರೈತರು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯದ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಹರಿಣಿ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಕಬ್ಬನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೋಸ್ ಮಾದರಿಯ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೌತೇಕಾಯಿ ಮಾದರಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಫಲವತ್ತತೆಯೂ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಬ್ಬು, ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತಂತೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹರಿಣಿ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತನೋರ್ವ, ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಆತ ಸುಮಾರು 15 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಂಡ್ಯದ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಯಲು ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಆದಾಯವೂ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಮಂಡ್ಯದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸದಾ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೈತಬಾಂಧವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹರಿಣಿ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
