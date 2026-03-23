ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಿ: ಮೈಸೂರು ರೈತನ ಅನುಭವದ ಮಾತು
ವರದಿ - ಮಹೇಶ್ ಎಂ. : ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ರೈತರಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ತಮಗಿರುವ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 23, 2026 at 6:19 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರೈತರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಆದಾಯ ಹೇಗಿದೆ?. ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೀಡು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶ್ರೀಗಂಧ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀಗಂಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಗಂಧವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, 2001ರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ವನ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 800 ಜನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ರೈತ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ರೈತರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅನುಮತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 300 ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. 15 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಬಹುದು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 6 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಸಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಬೇರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದ ಭಾಗ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀಗಂಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ರೈತರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳರ ಭಯ : ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಳರ ಭಯ ಇರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು : ಈ ಕುರಿತು ಬೆಳೆಗಾರ ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈಗಲೂ ರೈತರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಈ ಬೆಳೆ ಚಿನ್ನದ ರೀತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಗರದ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬರುವ ರೈತರು, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು ವನ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಅಮರ ನಾರಾಯಣ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
