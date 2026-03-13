ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಯತೀಂದ್ರನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ: ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನವಿ
Published : March 13, 2026 at 6:01 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯತೀಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನೀವು ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವರಕೋಡು ಗ್ರಾಮ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಊರು. ನನಗೆ ವರುಣಾ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ 17 ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವರುಣಾ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 13 ಬಾರಿ ಚುಣಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವತ್ತು ಬೀರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಹುಂಡಿಯಿಂದಲೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇರುವುದೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಲು ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬಲವಂತದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ನೀಡಿದ್ದರು - ಸಿಎಂ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ರು. ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಜಾಲಪ್ಪನವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಆಗಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಜಾಲಪ್ಪನವರೂ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಜಾಲಪ್ಪಗೆ ಹೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಏನು ಅಂದೆ?. ನೀನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂದ್ರು ದೇವೇಗೌಡ್ರು. ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವೇಗೌಡರು ನನಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಣಕಾಸು ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.