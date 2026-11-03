12 ದಿನ, 12 ಗಂಟೆ, 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಯನ: ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯತ್ತ 'ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್' ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ
ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಂಚಿಹೋಗಿರುವ ಕೊಂಕಣಿಗರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯೋಜಕರು. ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು
Published : November 3, 2026 at 2:47 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಹಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು, ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳು, 6,789ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಾರರು ಹಾಗೂ 4,500ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೀತೆಗಳು.! ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ಪುರಭವನ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ 'ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್'ನ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ'ವು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಪುಟ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸತತ 12 ದಿನಗಳು, 12 ಗಂಟೆಗಳು ಹಾಗೂ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ (ಒಟ್ಟು 300 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ) ಯಾವುದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ 'ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್' (Longest Singing Marathon - Multiple Singers) ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಬೃಹತ್ ಗಾನಯಜ್ಞದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಸ್ ಜೆ.ಪಿಂಟೊ, ಈ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನವೆಂಬರ್ 3ರ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ನವೆಂಬರ್ 15ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಸತತ 300 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಿರತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 300 ಗಾಯನ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 25 ಮಂದಿ ಗಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಗಾಯಕರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಮಲೆನಾಡು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಗೋವಾದಿಂದ 53 ತಂಡಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕುವೈತ್, ಮಸ್ಕತ್, ಕತಾರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು 'ಕೊಂಕಣಿ ನಿರೊಂತರಿ - ಸೊಂಸಾರ್ ಸೊರಾಸೊರಿ' (ಜಗತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಂಚಿಹೋಗಿರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ. ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಜಾನಪದ, ವೋವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಂಕಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೇಳವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 12 ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು, 12 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕರಿಗೆ (ಮರಣೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಜೀವಿತಾವಧಿ) ಸನ್ಮಾನ, ಕೊಂಕಣಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಿನಿಸುಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂದರ್ಯವಿರುವುದು ಇದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ ಮೂರೂ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬೇಲಿಗಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (GSB), ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (RSB), ಕುಡಾಲ್ ದೇಶಸ್ಥರು, ಸಿರಿಯನ್ ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಖಾರ್ವಿಗಳು, ಕುಡ್ಮಿಗಳು, ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದವರು, ನವಾಯತ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಾಗೂ ದಾಲ್ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದೇ ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡುಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಬ ತಾಯ್ನುಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಬೆಸೆದಿದೆ.
ಈ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ 'ಸ್ವರ ಬೈ ರಾಬಿನ್' ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ 'ಸ್ವರ ಬೈ ರಾಬಿನ್' ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವಿರತ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ರಿಂದ 17 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಜಿಎಂ ಆಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. 300 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಡು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡುಗಳು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತೀವ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
ತಂಡದ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಲೀಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಬಿನ್ ಅಂಕಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅಪಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಕೊಂಚ ಎದೆಬಡಿತ, ನಡುಕ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಬದುಕಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ಖುಷಿ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹಾಜರಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಗಾಯನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಚಿತ್ತ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
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