ಬರದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ: ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ ನಿನೋ 'ಕಂಟಕ', ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ; ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ? ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ವರದಿ.
Published : October 15, 2026 at 9:25 PM IST
ಹಾಸನ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು, ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ? ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಅಳೆಯುವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಾಖಲೆ: ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕಿ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಳೆಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಳೆಮಾಪಕವು ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಮಾಪಕದ ಮೂಲಕ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದರಿಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ 3.3 ಮಿ.ಮೀ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮಳೆ ಅಥವಾ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿ, ತಾಪಮಾನಕ್ಕೂ ನಿಗಾ: ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹವಾಮಾನದ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಮೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ವೇನ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೃಷಿ, ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕರೆ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಉಪೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ. ಸದ್ಯ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ: ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಿತಬಳಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದ್ದು, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಳಸುವ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ, ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ನಿಖರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
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