ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವರನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ ಕೇಸ್: ವಧು - ಈಕೆಯ ಲವರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ
ನಯನಾ ಹಾಗೂ ಈಕೆಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗೋಕುಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ
Published : February 2, 2026 at 7:02 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವರ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿರುವ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಧು, ಈಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಯನಾ ಹಾಗೂ ಈಕೆಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗೋಕುಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನಯನಾ: ಚಾಕು ಇರಿದ ದರ್ಶನ್ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಯನಾ ಮನೆಯವರು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಶ್ (ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ) ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ನಡುವೆ ರವೀಶ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದರ್ಶನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆದರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಯನಾ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನಾಳ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರನನ್ನು ಅಡ್ಡಹಾಕಿ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತೋಳಿಗಷ್ಟೇ ಗಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದನು. ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ವರ ರವೀಶ್ ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನು. ಈ ನಡುವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ನಯನಾ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದು ಮನವೊಲಿಕೆಯ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಳು.
ವರನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಸಿಪಿಐ ಶಿವಮಾದಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ವರ್ಷಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನಯನಾ, ದರ್ಶನ್ ನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವರ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶುಕ್ರವಾರ(ಜನವರಿ) ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮದುವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಎಲ್.ರವೀಶ್ (34) ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಮದುಮಗ. ಎಲ್.ರವೀಶ್ಗೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಜ.29, 30ರಂದು ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮದುಮಗನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ಮದುವೆ ರದ್ದು
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಆರೋಪಿ ಇಮ್ಮಡಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ