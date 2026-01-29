ETV Bharat / state

ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಧುಮಗನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್.ರವೀಶ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ರವೀಶ್​ನ ಎಡಗೈ ತೊಳಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ.

Groom stabbed on way to reception, admitted to hospital
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಧುಮಗನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 9:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವರ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಎಲ್.ರವೀಶ್ (34 ) ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಮಧುಮಗ. ಎಲ್. ರವೀಶ್​ಗೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಜತೆ ಜ.29, 30 ರಂದು ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Groom stabbed on way to reception, admitted to hospital
ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಧುಮಗನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ (ETV Bharat)

ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಎಂಜಿಎಸ್​ವಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ವರ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್. ರವೀಶ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ರವೀಶ್​ನ ಎಡಗೈ ತೊಳಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರವೀಶ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಶ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೊಸಅಣಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯ ಜತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜ.30 ರಂದು ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನನಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು, ಯಾರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರವೀಶ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ ವಿವರ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಆರೋಪಿ ಇಮ್ಮಡಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಪರದಾಡಿದ ಕಡವೆ - ವಿಡಿಯೋ

ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು; ನೀವೇ 2.5 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು: ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

ಜಿಮ್​​ ಡಂಬಲ್​​ನಿಂದ SWAT ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ತಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ;

ನವದೆಹಲಿ: SWAT ಮಹಿಳಾ ಕಮಾಂಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಜಿಮ್​ ಡಂಬಲ್​​ನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಆಕೆಯ ಪತಿಯೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕಮಾಂಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು 27 ವರ್ಷದ ಕಾಜಲ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​​ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

TRAGEDY
GROOM STABBED ADMITTED TO HOSPITAL
CHAMARAJANAGAR
ಮಧುಮಗನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ
GROOM STABBED ON THE WAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.